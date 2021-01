Inter, che disastro nel 1998! 5-0 del Milan in Coppa Italia | VIDEO (Di martedì 26 gennaio 2021) Inter-Milan ULTIME VIDEO NEWS - Inter e Milan si sono affrontate nei quarti di finale di Coppa Italia nel 1997-1998: quella volta passarono i rossoneri Inter, che disastro nel 1998! 5-0 del Milan in Coppa Italia VIDEO Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di martedì 26 gennaio 2021)ULTIMENEWS -si sono affrontate nei quarti di finale dinel 1997-1998: quella volta passarono i rossoneri, chenel5-0 delinPianeta

ZZiliani : Siamo il solo paese al mondo in cui gli arbitri la fanno talmente grossa che la stessa AJA non li designa più, anch… - Tg3web : Dai campi di calcio a quelli di concentramento. È la parabola terribile di Arpad Weisz, allenatore ebreo di origini… - ZZiliani : La domanda è: se #AntonioConte ha scatenato questo pandemonio dopo Udinese-Inter 0-0, nei panni di #Simoni in Juve-… - Batwayne82Queen : RT @Inter: ?? | PLAYLIST #InterFans, oggi vi vogliamo (simbolicamente) allo stadio assieme a noi! Sul nostro account @Spotify è online ??????… - RisorgINT : @franvanni @repubblica @filipposantelli ... è come dire che l’Inter non avrebbe dovuto fare mercato negli scorsi an… -