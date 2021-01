Inter, Barella: “Noi superiori al Milan, oggi lo abbiamo dimostrato” (Di martedì 26 gennaio 2021) “Il Milan è una grande squadra ma oggi abbiamo dimostrato di essere migliori, speriamo di farlo ancora in futuro. Nervosismo al fischio finale? Cose di campo”. Queste le dichiarazioni di Nicolò Barella dopo la vittoria dell’Inter nei quarti di finale di Coppa Italia contro il Milan. Il duello con i rossoneri proseguirà in campionato. “E’ aperto, il nostro obiettivo lo sappiamo – prosegue ai microfoni di Rai Sport – Loro stanno facendo un gran cammino, li rispettiamo ma vogliamo battere tutti”. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 26 gennaio 2021) “Ilè una grande squadra madi essere migliori, speriamo di farlo ancora in futuro. Nervosismo al fischio finale? Cose di campo”. Queste le dichiarazioni di Nicolòdopo la vittoria dell’nei quarti di finale di Coppa Italia contro il. Il duello con i rossoneri proseguirà in campionato. “E’ aperto, il nostro obiettivo lo sappiamo – prosegue ai microfoni di Rai Sport – Loro stanno facendo un gran cammino, li rispettiamo ma vogliamo battere tutti”. SportFace.

