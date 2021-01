Infrastrutture e Recovery Plan, patto contro la cultura del no e la decrescita (Di martedì 26 gennaio 2021) L’economia sarà ancora centrale nell’agenda politica globale e il piano NextGenerationEU sarà il punto di partenza per la costruzione dell’Europa nel nuovo sistema globale. Le risorse assegnate all’Italia per lo sviluppo delle Infrastrutture e la crescita della digitalizzazione ammontano a 76,4 miliardi, pari ad un terzo delle risorse complessive. PERCHÉ È IMPORTANTE Il capitolo degli interventi sulle Infrastrutture include il potenziamento della rete ferroviaria, con l’obiettivo di portare l’Alta Velocità nel Sud Italia, e la messa in sicurezza delle Infrastrutture a rischio. Fondamentale, poi, puntare sull’intermodalità tra le aree di interesse economico, in particolare porti e ferrovie, senza la quale anche le tanto decantate Zone Economiche Speciali produrranno effetti risibili in termini di attrazione di investimenti. IL FUTURO ... Leggi su formiche (Di martedì 26 gennaio 2021) L’economia sarà ancora centrale nell’agenda politica globale e il piano NextGenerationEU sarà il punto di partenza per la costruzione dell’Europa nel nuovo sistema globale. Le risorse assegnate all’Italia per lo sviluppo dellee la crescita della digitalizzazione ammontano a 76,4 miliardi, pari ad un terzo delle risorse complessive. PERCHÉ È IMPORTANTE Il capitolo degli interventi sulleinclude il potenziamento della rete ferroviaria, con l’obiettivo di portare l’Alta Velocità nel Sud Italia, e la messa in sicurezza dellea rischio. Fondamentale, poi, puntare sull’intermodalità tra le aree di interesse economico, in particolare porti e ferrovie, senza la quale anche le tanto decantate Zone Economiche Speciali produrranno effetti risibili in termini di attrazione di investimenti. IL FUTURO ...

mitgov : Infrastrutture, l’accordo Mit-Sindacati per accelerare i cantieri si applica anche alle opere del Recovery Plan. La… - startzai : RT @AnnaOvidi: Dove sono #investimenti e #riforme? Il flop del #recovery italiano #Oggi #Incalza #26gennaio #rassegnastampa #Governo #Conte… - AnnaOvidi : Dove sono #investimenti e #riforme? Il flop del #recovery italiano #Oggi #Incalza #26gennaio #rassegnastampa… - ekuonews : Recovery Plan, Sindacati: sì alle infrastrutture pesanti, piste ciclabili non prioritarie - lundici_it : @barbarabononi riuscire a usare il mitico recovery fund per fare queste infrastrutture sarebbe davvero necessario -

Ultime Notizie dalla rete : Infrastrutture Recovery Recovery Plan, Sindacati: sì alle infrastrutture pesanti, piste ciclabili non prioritarie ekuonews.it Rosato (Iv) rivendica la crisi: "Serviva uno scossone, ora la maggioranza può trovare sintonia"

A proposito dei rapporti con gli ex alleati dice: "Ci si è sempre parlati con i partiti e con toni più duri all'esterno che nelle conversazioni".

Piano nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR): turni su 24 ore, firmato accordo sindacale

Lo riporta il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che ricorda come l'accordo rinvii all'articolo 9 del Decreto Legge Semplificazioni per le nuove regole da applicare sui luoghi di lavoro, c ...

A proposito dei rapporti con gli ex alleati dice: "Ci si è sempre parlati con i partiti e con toni più duri all'esterno che nelle conversazioni".Lo riporta il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che ricorda come l'accordo rinvii all'articolo 9 del Decreto Legge Semplificazioni per le nuove regole da applicare sui luoghi di lavoro, c ...