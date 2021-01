Inauguration Day, dalle perle di Kamala al giallo di Amanda: 5 chicche fashion (Di martedì 26 gennaio 2021) Ora che sono passati cinque giorni e che i riflettori puntati su Washington si sono spenti, è il momento di tirare le somme sull’Inauguration Day di Joe Biden. Incarnerà il cambiamento tanto auspicato da molti americani? Di certo in occasione dell’insediamento abbiamo visto uno show in pompa magna. Anche per quanto riguarda i look dei famosi presenti. Le star dello spettacolo, da Lady Gaga a Jennifer Lopez fino a Katy Perry, non sono passate inosservate con i loro outfit esagerati (>>>riguardali qui<<<) ma ci sono anche dettagli fashion di nicchia che sono stati evidenziati solo quando il clamore mediatico sui grandi vip è scemato. Ecco cinque particolari curiosi sull’insediamento presidenziale del 20 gennaio. Perché Joe Biden si è vestito così? Il presidente Joe Biden ha indossato un total look di Ralph Lauren, composto da cappotto ... Leggi su lookdavip.tgcom24 (Di martedì 26 gennaio 2021) Ora che sono passati cinque giorni e che i riflettori puntati su Washington si sono spenti, è il momento di tirare le somme sull’Day di Joe Biden. Incarnerà il cambiamento tanto auspicato da molti americani? Di certo in occasione dell’insediamento abbiamo visto uno show in pompa magna. Anche per quanto riguarda i look dei famosi presenti. Le star dello spettacolo, da Lady Gaga a Jennifer Lopez fino a Katy Perry, non sono passate inosservate con i loro outfit esagerati (>>>riguardali qui<<<) ma ci sono anche dettaglidi nicchia che sono stati evidenziati solo quando il clamore mediatico sui grandi vip è scemato. Ecco cinque particolari curiosi sull’insediamento presidenziale del 20 gennaio. Perché Joe Biden si è vestito così? Il presidente Joe Biden ha indossato un total look di Ralph Lauren, composto da cappotto ...

Ultime Notizie dalla rete : Inauguration Day Amanda Gorman, la poetessa dell'Inauguration Day, firma con agenzia modelle - Lifestyle Agenzia ANSA Amanda Gorman, la poetessa di Biden diventa modella per IMG Models

