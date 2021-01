In che modo il portale dei tamponi del Parlamento europeo ha violato la privacy degli utenti

(Di martedì 26 gennaio 2021) L’accusa arriva a mezzo di una denuncia depositata già lo scorso ottobre da sei europarlamentari seguita da un’altra, nei giorni scorsi, di Noyb. L’associazione specializzata in diritti digitali fondata da Max Schrems, attivista austriaco, ha analizzato la violazione didelfacendolo finire sotto la lente di ingrandimento del Garante. Il sito per prenotare gli esami ha scambiato i daticon terze parti che hanno sede negli Stati Uniti. LEGGI ANCHE >>> Quali sono i daticondivisi per cui Grindr ha ricevuto una multa di 9,6 milioninon rispetta il Gdpr Sembra ...

amnestyitalia : #Russia Il 23 gennaio la polizia ha represso con violenza le proteste pacifiche contro l’arresto di Navalny e contr… - berlusconi : Era logico che accadesse, era una maggioranza costituita da forze politiche che si sono combattute in modo addiritt… - CarloCalenda : Occorre fare un reset del ns modo di pensare. Rifiutare posizioni che sappiamo errate e che sollecitano l’appartene… - pergamo_rob : Leggo di gente che vendere Maksimovic ora, anche senza rimpiazzo, perché Maksimovic sta giocando male e a giugno lo… - LaRicercaOnline : Dal sogno si direbbe che ne faccio parte in modo stabile. La forma dell'albergo appare distorta. È molto lungo e st… -

Ultime Notizie dalla rete : che modo

Proiezioni di Borsa

Secondo una domanda di brevetto, Apple sta studiando l’uso del titanio lavorato con proprietà uniche per futuri MacBook, iPad e iPhone. In un documento intitolato “Titanium parts having a blasted surf ...Alla fine ha dovuto ammetterlo proprio lui. Non certo un socialista. Il modello del capitalismo e dell’economia di mercato “non può più funzionare” in quanto “l’accelerazione” della finanza e della di ...