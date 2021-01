In arrivo Mal Di Gola, il nuovo singolo dei The Kolors (Di martedì 26 gennaio 2021) Si intitola Mal Di Gola il nuovo singolo dei The Kolors in uscita venerdì 29 gennaio per Island Records. Con i singoli più recenti, Pensare Male, Los Angeles e Non è Vero, hanno totalizzato milioni di views e raggiunto i primi posti nelle classifiche radio, ma quando si parla dei The Kolors è impossibile non citare altri grandi successi come Everytime, Me Minus You, Come Le Onde e Frida, il brano che li portò al Festival di Sanremo nel 2018 segnando l’avvio del percorso in italiano. Ora i The Kolors annunciano Mal Di Gola, il nuovo singolo in arrivo il 29 gennaio, un nuovo tassello che si aggiunge al loro percorso. “Questo brano è di un’importanza particolare per me, per noi, per il nostro ... Leggi su optimagazine (Di martedì 26 gennaio 2021) Si intitola Mal Diildei Thein uscita venerdì 29 gennaio per Island Records. Con i singoli più recenti, Pensare Male, Los Angeles e Non è Vero, hanno totalizzato milioni di views e raggiunto i primi posti nelle classifiche radio, ma quando si parla dei Theè impossibile non citare altri grandi successi come Everytime, Me Minus You, Come Le Onde e Frida, il brano che li portò al Festival di Sanremo nel 2018 segnando l’avvio del percorso in italiano. Ora i Theannunciano Mal Di, ilinil 29 gennaio, untassello che si aggiunge al loro percorso. “Questo brano è di un’importanza particolare per me, per noi, per il nostro ...

Dopo i singoli Pensare Male feat. Elodie e Non è vero, i The Kolors proseguono il loro viaggio nelle sonorità degli anni '80.

Dopo il successo di singoli come "Pensare male" e "Non è vero", i The Kolors sono pronti a tornare con nuova musica! La band ha annunciato l'uscita della canzone inedita "Mal di gola", disponibile da ...

