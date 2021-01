Imprese | Nestlé premia giovani imprenditori per progetti innovativi per l' azienda

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 26 gennaio 2021) Roma, 26 gen. (Labitalia) - Si è tenuta ieri lazione deifinalisti presentati dai partecipanti al programma Lean Startup Program di, promosso in collaborazione con il pre-acceleratore di startup Peekaboo, con l'obiettivo di offrire un supporto concreto all'le in questo momento difficile. I vincitori avranno a disposizione 10.000 euro da investire nella propria startup o idea innovativa. L'iniziativa, avviata a metà settembre, dopo la selezione tra oltre 200 ideeali che hanno risposto alla chiamata di, si è svolta lungo un percorso di oltre tre mesi in cui ihanno acquisito gli strumenti e le competenze per lavorare in chiave digitale e tecnologica. ...