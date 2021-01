Impeachment per Trump, perché è così importante (Di martedì 26 gennaio 2021) «Penso che vada fatto». Per la prima volta il neopresidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha espresso la sua opinione, durante una intervista alla Cnn, sul processo di impeachment, la messa in stato di accusa del suo predecessore Donald Trump. Biden è favorevole anche se questo potrebbe ritardare l’approvazione dei suoi provvedimenti e l’agenda dei suoi primi 100 giorni di mandato. Leggi su vanityfair (Di martedì 26 gennaio 2021) «Penso che vada fatto». Per la prima volta il neopresidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha espresso la sua opinione, durante una intervista alla Cnn, sul processo di impeachment, la messa in stato di accusa del suo predecessore Donald Trump. Biden è favorevole anche se questo potrebbe ritardare l’approvazione dei suoi provvedimenti e l’agenda dei suoi primi 100 giorni di mandato.

