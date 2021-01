Immuni al Covid-19: Non prendono il virus malgrado il contatto con positivo (Di martedì 26 gennaio 2021) Mese dopo mese, da quando è iniziata la pandemia, gli scienziati ogni giorno scoprono qualcosa in più di questo virus, che ha letteralmente sconvolto la vita del mondo intero. Tra le domande che spesso i cittadini si pongono, c’è quella del perchè alcune persone non si infettano pur stando a stretto contatto con un positivo. L'articolo Curiosauro. Leggi su curiosauro (Di martedì 26 gennaio 2021) Mese dopo mese, da quando è iniziata la pandemia, gli scienziati ogni giorno scoprono qualcosa in più di questo, che ha letteralmente sconvolto la vita del mondo intero. Tra le domande che spesso i cittadini si pongono, c’è quella del perchè alcune persone non si infettano pur stando a strettocon un. L'articolo Curiosauro.

Nonzi83 : Suca in una bella spiaggia cubana immuni al covid - Albi1997 : @DiPrimaGianluca @AleAntinelli I ratti sono immuni al covid - ossijgeno : @ailuigiuliaa La convinzione di queste persone che nessuno di loro possa mai ammalarsi di covid mi spaventa, ma dav… - IlParadiso0 : Immuni dal #Covid_19, il genetista: «Nelle persone che non si infettano la chiave per capire chi è più a rischio» - supergrisou : @VittorioSgarbi @Adnkronos @stampasgarbi speriamo nel covid ah no le capre sono immuni -