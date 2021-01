Immortals Fenyx Rising riceverà il primo DLC questa settimana (Di martedì 26 gennaio 2021) Il primo DLC di Immortals Fenyx Rising, Immortals Fenyx Rising: A New God, sarà disponibile su tutte le piattaforme il 28 gennaio. Il nuovo contenuto affida a Fenyx il compito di superare le Prove degli dei dell'Olimpo per prendere il giusto posto nel pantheon greco. Un nuovo dio permetterà ai giocatori di esplorare il palazzo di Olympos e interagire con nuove meccaniche di gioco mentre attraversano le nuove prove costruite dagli dei. Lungo la strada, i giocatori sbloccheranno quattro nuovi sorprendenti aggiornamenti delle abilità per Fenyx e un nuovo set di equipaggiamento con fantastici perk adatti a un dio, come consentire di eseguire salti aggiuntivi. Per giocare al nuovo DLC, i giocatori possono acquistare il Season Pass, che ... Leggi su eurogamer (Di martedì 26 gennaio 2021) IlDLC di: A New God, sarà disponibile su tutte le piattaforme il 28 gennaio. Il nuovo contenuto affida ail compito di superare le Prove degli dei dell'Olimpo per prendere il giusto posto nel pantheon greco. Un nuovo dio permetterà ai giocatori di esplorare il palazzo di Olympos e interagire con nuove meccaniche di gioco mentre attraversano le nuove prove costruite dagli dei. Lungo la strada, i giocatori sbloccheranno quattro nuovi sorprendenti aggiornamenti delle abilità pere un nuovo set di equipaggiamento con fantastici perk adatti a un dio, come consentire di eseguire salti aggiuntivi. Per giocare al nuovo DLC, i giocatori possono acquistare il Season Pass, che ...

