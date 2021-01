Immobile giura amore alla Lazio | “Ho sposato il progetto fino alla fine della mia carriera”

Leggi su itasportpress

(Di martedì 26 gennaio 2021) Ciroe la. Undestinato a durare ancora a lungo. L'attaccante bianconceleste ha promesso fedeltàsocietàCapital. Intervenuto ai microfoni di Tiki Taka, il bomber ancheNazionale ha parlatosua scelta di vita e non solo.caption id="attachment 997721" align="alignnone" width="281"(Getty Images)/caption"Prima dello stop per il Covid potevamo lottare per vincere lo scudetto. Quest'anno abbiamo avuto alti e bassi in campionato, ma in Champions abbiamo fatto qualcosa di eccezionale", ha spiegatosulla passata annata e la prima parte questa ...