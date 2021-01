Immobile giura amore alla Lazio | Ho scelto di sposare il progetto fino alla fine della mia carriera

(Di martedì 26 gennaio 2021) Le dichiarazioni dell'attaccante, ospite su Italia 1 durante 'Tiki Taka', in merito al rapporto col club.

(ascolta la video news qua sotto) – Sono ore decisive per la panchina del Napoli. La promessa di Ciro Immobile è in tv: giura amore a vita alla sua Lazio. Dopo lo scivolone di Verona il patron Aurelio ...Ciro Immobile segna, trascina la Lazio e giura amore al biancoceleste. L'ammissione è dello stesso attaccante campano, ospite su Italia 1 durante il programma 'Tiki Taka': "Prima dello stop per il Cov ...