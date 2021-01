"Il vaccino anti-Covid in gravidanza non è controindicato" (Di martedì 26 gennaio 2021) “Non riteniamo corretto che le donne in gravidanza e allattamento siano escluse dal vaccino ma crediamo che ogni donna abbia il diritto di essere informata e quindi di poter scegliere il meglio per se stessa”: sono queste le parole di Elsa Viora, presidente AOGOI (Associazione Ostetrici Ginecologi Ospedalieri Italiani). Ad HuffPost la ginecologa affronta un tema quanto mai spinoso: il rapporto tra vaccino anti-Covid e gravidanza. Esistono controindicazioni accertate? Ci sono pericoli per il feto? Per fare chiarezza sulla questione, l’AOGOI insieme alla SIGO (Società Italiana di Ginecologia e Ostetricia), alla SIN (Società italiana di Neonatologia), all’AGUI (Associazione Ginecologi Universitari Italiani) e all’AGITE (Associazione Ginecologi Territoriali), ha siglato un Position Paper ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 26 gennaio 2021) “Non riteniamo corretto che le donne ine allattamento siano escluse dalma crediamo che ogni donna abbia il diritto di essere informata e quindi di poter scegliere il meglio per se stessa”: sono queste le parole di Elsa Viora, presidente AOGOI (Associazione Ostetrici Ginecologi Ospedalieri Italiani). Ad HuffPost la ginecologa affronta un tema quanto mai spinoso: il rapporto tra. Esistono controindicazioni accertate? Ci sono pericoli per il feto? Per fare chiarezza sulla questione, l’AOGOI insieme alla SIGO (Società Italiana di Ginecologia e Ostetricia), alla SIN (Società italiana di Neonatologia), all’AGUI (Associazione Ginecologi Universitari Italiani) e all’AGITE (Associazione Ginecologi Territoriali), ha siglato un Position Paper ...

