Il vaccino agli over 80 slitta per colpa di Pfizer? No, il governo usa i ritardi nelle consegne per giustificare le promesse che non può mantenere (Di martedì 26 gennaio 2021) Dopo settimane di obiettivi sbandierati e numeri promessi ben aldilà delle reali possibilità, l'annuncio pubblico del viceministro alla Salute Pierpaolo Sileri è stata la prima grande resa della campagna vaccinale: fino a diversa comunicazione il piano non avanti. Giusto il tempo di riuscire a somministrare le seconde dosi per chi ha già ricevuto la prima iniezione e poi la corsa si arresta, facendo slittare di 4 settimane le vaccinazioni per gli anziani over 80, tra i soggetti messi più a rischio dall'infezione di Coronavirus. Poco meno di 24 ore dopo l'annuncio, il vice ministro si è affrettato a rassicurare il Paese anticipando un possibile ritorno di Pfizer nei ritmi stabiliti dalle prossime settimane. Ma con l'ormai poca fiducia nel colosso farmaceutico, il Paese senza certezze per ora è fermo.

Ultime Notizie dalla rete : vaccino agli Vaccino Covid, in Israele prime dosi anche agli adolescenti Sky Tg24 "I dati dicono che chi riceve due dosi di vaccino non trasmette il virus"

Dopo aver ricevuto le due dosi le persone “non si sono ammalate e si presume che non si siano neppure infettate visto che, in base agli studi preliminari sia di Pfizer-BioNTech sia di Moderna, i vacci ...

Gli infettivologi: "Meglio dare precedenza ai giovani"

Ne sono sempre più convinti gli infettivologi, che invitano a considerare le percentuali di efficacia delle nuove dosi britanniche: 60-70% contro il 95% di Moderna a Pfizer. «Con questi dati sull'effi ...

