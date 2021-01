Il trapper di “ho preso il muro fratellì” rischia il carcere per una sfilza di reati | ecco cosa è successo

Leggi su biccy

(Di martedì 26 gennaio 2021) Algero Corretini, noto ai più con lo pseudonimo di 1727Wrldstar,di finire indopo che il Pubblico Ministero Stefano Pizza ha chiesto la sua reclusione dopo averlo arrestato per unadi. Il più grave quello di aver picchiato con una mazza di ferro la propria compagna, l’attrice per adulti Simona Vergaro. L’uomo, diventato famoso sui social per essersi andato a schiantare contro uncon la macchina in diretta su Instagram (“Hoil”), è stato arrestato dai carabinieri di Ponte Galeria per maltrattamenti, lesioni, ricettazione di un timbro medico, droga e anabolizzanti. A chiamare i soccorsi, come scritto da Repubblica, è stata la sua compagna. La lite era iniziata venerdì sera quando, stando al racconto ...