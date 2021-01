CorSport : Il #Siviglia ufficializza #Gomez: 'Benvenuto a casa tua' ?? - sportli26181512 : Il Siviglia ufficializza Gomez: 'Benvenuto a casa tua': In un video postato sui social dal club andaluso le prime p… -

Ultime Notizie dalla rete : Siviglia ufficializza

In un video postato sui social dal club andaluso le prime parole del Papu dopo il suo acuisto dall'Atalanta: "Tanti argentini qui hanno fatto la storia, ora tocca a me" ...Questo è l’argomento principale trattato sulla prima pagina della Gazzetta dello Sport oggi in edicola. In casa nerazzurra Conte pensa a diversi cambi per centrare la semifinale: dentro probabilmente ...