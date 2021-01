Il sequel di Tomb Raider ha una nuova sceneggiatrice

Leggi su wired

(Di martedì 26 gennaio 2021) L’archeologa eroina Lara Croft, nata nel 1996 nella saga di videogiochi per PlayStation, è tornata sul grande schermo nel 2018 con il volto dell’attrice svedese Alicia Vikander, dopo essere stata interpretata da Angelina Jolie. Però, la direzione del norvegese Roar Uthaug non ha convinto del tutto critica e pubblico, e infattiha racimolato al al botteghino meno di 275 milioni di dollari (circa la stessa cifra del capitolo numero uno oltre dieci anni prima). Nonostante ciò, fin da subito si è parlato di una possibile continuazione, anche per via del finale aperto che lasciava ampi spazi di manovra per la trama. Dopo qualche anno di stallo i lavori sulsembrano finalmente sbloccati. E in queste ore è stato annunciato che a scrivere la sceneggiatura del prossimo, ancora una ...