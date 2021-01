Il ritorno di Jovic: “Al Real ho pagato gli infortuni. E ho già battuto il record di gol a Madrid” (Di martedì 26 gennaio 2021) Il bomber è tornato a sorridere e a segnare. Luka Jovic si sta riprendendo l'Eintracht Francoforte, la squadra che lo ha lanciato nel panorama europeo. L'attaccante ha parlato delle sue sensazioni in conferenza stampa: "Sono molto felice di essere tornato. Qui sto bene e si è subito visto in campo. Ho segnato due gol nel Real Madrid, qui ne ho già fatti tre. Ho avuto sfortuna: gli infortuni mi hanno frenato, ora sono felice di essere a Francoforte, dove mi hanno accolto tutti meravigliosamente. A Madrid ho avuto la fortuna di potermi allenare ogni giorno con i migliori giocatori del mondo. Ho maturato esperienza e oggi mi considero un giocatore migliore. Ho giocato poco tempo, non è mai facile imporsi in una squadra come il Real Madrid, dove lo stile è diverso e la ... Leggi su itasportpress (Di martedì 26 gennaio 2021) Il bomber è tornato a sorridere e a segnare. Lukasi sta riprendendo l'Eintracht Francoforte, la squadra che lo ha lanciato nel panorama europeo. L'attaccante ha parlato delle sue sensazioni in conferenza stampa: "Sono molto felice di essere tornato. Qui sto bene e si è subito visto in campo. Ho segnato due gol nel, qui ne ho già fatti tre. Ho avuto sfortuna: glimi hanno frenato, ora sono felice di essere a Francoforte, dove mi hanno accolto tutti meravigliosamente. Aho avuto la fortuna di potermi allenare ogni giorno con i migliori giocatori del mondo. Ho maturato esperienza e oggi mi considero un giocatore migliore. Ho giocato poco tempo, non è mai facile imporsi in una squadra come il, dove lo stile è diverso e la ...

