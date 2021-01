Il rapper Fratellì arrestato | avrebbe massacrato di botte la fidanzata

Leggi su thesocialpost

(Di martedì 26 gennaio 2021) IlAlgero Corretini, conosciuto con il nome d’arte “truce 1727 wrldstar” e ancora di più con il soprannome “”, è statoper presunti gravi maltrattamenti nei confronti della, che sarebbe stata soccorsa in ospedale con fortissimi traumi e gravi lesioni. I fatti sarebbero accaduti nella giornata di venerdì, in prima mattinata. La giovane sarebbe scappata dalla casa delcompletamente nuda, in stato di shock, e in mezzo alla strada Roma sarebbe riuscita a chiamare la madre. Questa, a sua volta,fatto partire i soccorsi e le conseguenti indagini su quanto accaduto. La vittima: lesioni aggravate, forse picchiata con una mazza Il referto dell’ospedale parla chiaro: la ragazzamolte costole fratturate, un ...