Il processo costa? Ora c' è l' avvocato pro bono

Leggi su ilgiornale

(Di martedì 26 gennaio 2021) Maria Sorbi Riescono a malapena a pagare l'affitto e tirare la fine del mese. Figuriamoci se si imbarcano in una causa legale Riescono a malapena a pagare l'affitto e tirare la fine del mese. Figuriamoci se si imbarcano in una causa legale. Sono le famiglie dei precari, quelle da mille euro al mese o poco più. Troppo povere per andare dall', ma non abbastanza per ottenere il patrocinio di Stato, concesso solo a chi non supera un reddito lordo di 11.493 euro. Allora che fanno? Rinunciano a difendersi, anche se hanno subìto un torto grave. I soldi non sono sufficienti per pagare le spese legali, i bolli, le notifiche e chissà cos'altro. Va così in frantumi uno dei principi più nobili sancito dalla nostra Costituzione che, dal 1948, stabilisce come «inviolabile» il diritto alla difesa per tutti. Tutti chi? Tutti quelli che se lo possono permettere. ...