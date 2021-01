Il primo giocatore di Pokémon Go a raggiungere il livello 50

Leggi su wired

(Di martedì 26 gennaio 2021) (Foto: Pokemon Go)La casa produttrice Niantic ha aumentato il level cap diGo da 40 a 50 lo scorso mese di dicembre, venendo incontro alle richieste dei giocatori più assidui del titolo in realtà aumentata più popolare. Tuttavia, tra le richieste introdotte per saltare a unsuccessivo ci sono anche dei compiti specifici piuttosto esigenti e il vincolo importante del tempo per completarli. Grazie a un impegno mastodontico e al vantaggio di vivere in Australia dove il giorno inizia prima che in buona parte del resto del mondo, l’utente FleeceKing ha battuto la concorrenza diventando ilallenatore al’attuale limite massimo, ovvero il50. E lo ha fatto in modo legittimo, ossia senza ricorrere a sistemi per cambiare la posizione geografica oppure per facilitare ...