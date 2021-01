Il Potere nelle serie tv ci incanta (e confonde) - (Di martedì 26 gennaio 2021) Luca G. Castellin La politica in ogni sfumatura appare in "West Wing" o "Game of Thrones". E ci influenza... Di fronte ai pochi rappresentanti superstiti delle principali casate di Westeros, radunati nella Fossa del Drago di Approdo del Re, per discutere le sorti dei Sette Regni dopo lo scontro finale andato in scena proprio nella capitale del Continente Occidentale, il sempre arguto Tyrion Lannister si domanda: «Cosa unisce le persone? Armate? Oro? Vessilli?». «No», osserva il folletto nel suo breve monologo, «le storie». E prosegue: «Non c'è niente di più potente di una buona storia», proprio perché «niente può fermarla», «nessun nemico può distruggerla». Quella raccontata da Game of Thrones la serie televisiva Hbo ispirata alle Cronache del ghiaccio e del fuoco di George R.R. Martin è certamente stata una buona storia, al di là delle immancabili ... Leggi su ilgiornale (Di martedì 26 gennaio 2021) Luca G. Castellin La politica in ogni sfumatura appare in "West Wing" o "Game of Thrones". E ci influenza... Di fronte ai pochi rappresentanti superstiti delle principali casate di Westeros, radunati nella Fossa del Drago di Approdo del Re, per discutere le sorti dei Sette Regni dopo lo scontro finale andato in scena proprio nella capitale del Continente Occidentale, il sempre arguto Tyrion Lannister si domanda: «Cosa unisce le persone? Armate? Oro? Vessilli?». «No», osserva il folletto nel suo breve monologo, «le storie». E prosegue: «Non c'è niente di più potente di una buona storia», proprio perché «niente può fermarla», «nessun nemico può distruggerla». Quella raccontata da Game of Thrones latelevisiva Hbo ispirata alle Cronache del ghiaccio e del fuoco di George R.R. Martin è certamente stata una buona storia, al di là delle immancabili ...

