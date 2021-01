Il Parlamento Ue vuole risolvere la precarietà abitativa in Europa: una svolta epocale (Di martedì 26 gennaio 2021) Il 21 gennaio 2021 il Parlamento europeo ha approvato, nel più completo disinteresse degli organi di informazione, a larga maggioranza una risoluzione che ha l’ambizione di indicare alla Commissione europea e agli Stati membri le modalità per risolvere la precarietà abitativa in Europa. Questa storica risoluzione chiede politiche di edilizia pubblica a fronte al fallimento del neoliberalismo. Chiede, infatti, alla Commissione Europea e agli Stati membri di agire per affrontare la crisi edilizia e i senzatetto attraverso politiche fondate sul diritto all’alloggio ratificato dagli Stati e dall’Unione Europea con la Carta sociale e il Pilastro dei diritti sociali. Chiede: lo stop agli sfratti di affittuari e mutuatari, edilizia sociale più pubblica e sostenibile anche utilizzando le risorse del Recovery ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 26 gennaio 2021) Il 21 gennaio 2021 ileuropeo ha approvato, nel più completo disinteresse degli organi di informazione, a larga maggioranza una risoluzione che ha l’ambizione di indicare alla Commissione europea e agli Stati membri le modalità perlain. Questa storica risoluzione chiede politiche di edilizia pubblica a fronte al fallimento del neoliberalismo. Chiede, infatti, alla Commissione Europea e agli Stati membri di agire per affrontare la crisi edilizia e i senzatetto attraverso politiche fondate sul diritto all’alloggio ratificato dagli Stati e dall’Unione Europea con la Carta sociale e il Pilastro dei diritti sociali. Chiede: lo stop agli sfratti di affittuari e mutuatari, edilizia sociale più pubblica e sostenibile anche utilizzando le risorse del Recovery ...

