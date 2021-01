Il monito della Cei | La politica collabori al servizio dei cittadini

Leggi su agi

(Di martedì 26 gennaio 2021) AGI - Guardiamo "con attenzione e preoccupazione alla verificain corso, in uno scenario già reso precario dalla situazione che stiamo vivendo. Auspichiamo che la classealdei, uomini e donne, che ogni giorno, in tutta Italia, lavorano in operoso silenzio e che si giunga a una soluzione che tenga conto delle tante criticità". Così il presidenteCei, il cardinale Gualtiero Bassetti introducendo i lavorisessione invernale del Consiglio Episcopale Permanente, che si svolge in videoconferenza. "Come pastori dobbiamo farci interpreti ed essere voce delle molteplici fragilità, perché nessuno sia lasciato solo. Inoltre i prossimi mesi - non dimentichiamolo - saranno cruciali per la ricostruzione del sistema-Paese. ...