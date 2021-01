Il Ministro Guerini: 'Ora nuovo patto di legislatura per un Conte ter, anche con Italia Viva' (Di martedì 26 gennaio 2021) La proposta del Ministro della Difesa Lorenzo Guerini per uscire dalla crisi è un "nuovo patto politico di legislatura", anche con Italia Viva. Ossia un Conte ter sostenuto da tutte le forze della ... Leggi su globalist (Di martedì 26 gennaio 2021) La proposta deldella Difesa Lorenzoper uscire dalla crisi è un "politico di",con. Ossia unter sostenuto da tutte le forze della ...

MinisteroDifesa : L'#Arma, punto di riferimento per tutti i cittadini, è chiamata ad affrontare sfide complesse e continue. Nell'inco… - TatarelliLuca : RT @reportdifesa: Afghanistan: il ministro della Difesa Lorenzo Guerini ad Herat. Domani cambio di comando al TAAC-W: Herat. Il ministro de… - reportdifesa : Afghanistan: il ministro della Difesa Lorenzo Guerini ad Herat. Domani cambio di comando al TAAC-W: Herat. Il minis… - NMorcavallo : RT @BiloFausto: Il ministro della Difesa in Afghanistan. Guerini: 'Non lasciamo indietro nessuno'. Gli interpreti: 'Ma noi abbiamo paura...… - baratto_m : @guerini_lorenzo @MarioMauro @ResoluteSupport Un buon ministro della difesa -