Il lupo solitario che ferì un militare a Milano era pronto al "salto di qualità"

AGI - Un'azione da 'lupo solitario', ma pronto a fare un "salto di qualità" nel campo del terrorismo. E' così che i giudici dell'ottava sezione penale di Milano hanno definito il gesto di Mahamad Fathe, il 26enne yemenita che nel settembre 2019 aveva ferito con un paio di forbici un militare alla stazione Centrale di Milano. Il quadro è stato tracciato nelle motivazioni con cui i togati spiegano la condanna a 14 anni e sei mesi per tentato omicidio aggravato dalle finalità terroristiche e violenza a pubblico ufficiale pronunciata il 26 novembre scorso. "Nell'azione di Mahmad Fathe riecheggiano inevitabilmente tutte le principali sfaccettature del terrorismo contemporaneo, poiché la sua eclatante violenza si colloca in pieno all'interno del solco ...

Lo scrivono i giudici di Milano nelle motivazioni alla sentenza dicondanna di Mahamad Fathe, il 26enne yemenita che nel settembre 2019 aveva ferito con un paio di forbici un militare alla stazione Cen ...

Militare aggredito in Centrale a Milano, i giudici: "Fathe agì come un lupo solitario"

Il 25enne yemenita aveva colpito alla gola con delle forbici un militare in servizio per l'operazione 'strade sicure' a settembre 2019: ora le ...

Lo scrivono i giudici di Milano nelle motivazioni alla sentenza dicondanna di Mahamad Fathe, il 26enne yemenita che nel settembre 2019 aveva ferito con un paio di forbici un militare alla stazione Centrale di Milano. Il 25enne yemenita aveva colpito alla gola con delle forbici un militare in servizio per l'operazione 'strade sicure' a settembre 2019: ora le ...