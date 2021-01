Il governo ha rimediato in extremis alla sospensione dell’Italia dal Comitato olimpico (Di martedì 26 gennaio 2021) (foto: Charly Triballeau via Getty Images)Con un decreto legge approvato all’ultimo secondo, poco prima della conferma delle dimissioni del presidente del consiglio Giuseppe Conte, il consiglio dei ministri ha ristabilito l’autonomia del Coni. Il provvedimento arriva un giorno prima della sospensione dell’Italia da parte del Comitato olimpico internazionale, minacciata dal Cio per la violazione dell’art. 27 della Carta olimpica a seguito di una riforma del primo governo Conte. La sanzione avrebbe costretto l’Italia a partecipare senza inno e senza bandiera alle Olimpiadi di Tokyo, la cui apertura sembra confermata dal governo giapponese, e a quelle invernali di Pechino nel 2022. Il decreto modifica la riforma dello sport approvata dall’esecutivo gialloverde che scioglieva la Coni ... Leggi su wired (Di martedì 26 gennaio 2021) (foto: Charly Triballeau via Getty Images)Con un decreto legge approvato all’ultimo secondo, poco prima della conferma delle dimissioni del presidente del consiglio Giuseppe Conte, il consiglio dei ministri ha ristabilito l’autonomia del Coni. Il provvedimento arriva un giorno prima dellada parte delinternazionale, minacciata dal Cio per la violazione dell’art. 27 della Carta olimpica a seguito di una riforma del primoConte. La sanzione avrebbe costretto l’Italia a partecipare senza inno e senza bandiera alle Olimpiadi di Tokyo, la cui apertura sembra confermata dalgiapponese, e a quelle invernali di Pechino nel 2022. Il decreto modifica la riforma dello sport approvata dall’esecutivo gialloverde che scioglieva la Coni ...

