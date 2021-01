Il governo ha approvato un decreto legge per evitare la sospensione dell’Italia dal Comitato Olimpico Internazionale (Di martedì 26 gennaio 2021) Nel Consiglio dei ministri in cui Giuseppe Conte ha annunciato le sue dimissioni è stato approvato nell’ultima finestra di tempo disponibile un decreto legge che serve a evitare l’esclusione dell’Italia dal Comitato Olimpico Internazionale (CIO), che sarebbe potuta arrivare domani. Leggi su ilpost (Di martedì 26 gennaio 2021) Nel Consiglio dei ministri in cui Giuseppe Conte ha annunciato le sue dimissioni è statonell’ultima finestra di tempo disponibile unche serve al’esclusionedal(CIO), che sarebbe potuta arrivare domani.

