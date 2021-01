Il giorno delle dimissioni di Conte. Il premier è arrivato al Quirinale – La diretta (Di martedì 26 gennaio 2021) Un Consiglio dei ministri durato appena 40 minuti, in cui l’ultimo atto del governo Conte II si è consumato: l’approvazione di un decreto legge sull’autonomia del Coni – per salvare la partecipazione dell’Italia alle prossime Olimpiadi, alla vigilia del comitato esecutivo del Cio che ha all’ordine del giorno la questione. Un cdm in cui Giuseppe Conte ha comunicato a ministri e ministre, come anticipato, la decisione di recarsi al Quirinale per rassegnare le sue dimissioni. «Ringrazio ogni singolo ministro», ha detto Conte. «Ringrazio l’intera squadra di governo, ogni singolo ministro, per ogni giorno di questi mesi insieme». Conte avrebbe ricevuto il sostegno dei capi delegazione del M5s Alfonso Bonafede, del Pd Dario Franceschini e di Leu Roberto ... Leggi su open.online (Di martedì 26 gennaio 2021) Un Consiglio dei ministri durato appena 40 minuti, in cui l’ultimo atto del governoII si è consumato: l’approvazione di un decreto legge sull’autonomia del Coni – per salvare la partecipazione dell’Italia alle prossime Olimpiadi, alla vigilia del comitato esecutivo del Cio che ha all’ordine della questione. Un cdm in cui Giuseppeha comunicato a ministri e ministre, come anticipato, la decisione di recarsi alper rassegnare le sue. «Ringrazio ogni singolo ministro», ha detto. «Ringrazio l’intera squadra di governo, ogni singolo ministro, per ognidi questi mesi insieme».avrebbe ricevuto il sostegno dei capi delegazione del M5s Alfonso Bonafede, del Pd Dario Franceschini e di Leu Roberto ...

