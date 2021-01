Il film da vedere per il Giorno della Memoria è “Il Figlio di Saul” (Di martedì 26 gennaio 2021) Quando arriva il 27 gennaio, in cui si celebra il Giorno della Memoria, il palinsesto delle tv generaliste e delle piattaforme streaming si infittisce di film, serie, documentari che raccontano la Shoah (per la programmazione vedi qui). Quello sull’Olocausto è divenuto quasi un genere cinematografico a sé, con all’interno titoli d’ispirazione diversissima. Dai grandi affreschi d’impressionante resa scenografica Schindler’s List di Spielberg e Il Pianista di Pola?ski al rigoroso, antispettacolare Shoah di Claude Lanzmann, fluviale resoconto della macchina concentrazionaria condotto attraverso testimonianze di sopravvissuti e tecnici dei campi di sterminio. Sino a opere come La Vita È Bella e Train De Vie, che sondano il delicato terreno in cui tragedia estrema e ispirazione comica si sfiorano, in un ... Leggi su optimagazine (Di martedì 26 gennaio 2021) Quando arriva il 27 gennaio, in cui si celebra il, il palinsesto delle tv generaliste e delle piattaforme streaming si infittisce di, serie, documentari che raccontano la Shoah (per la programmazione vedi qui). Quello sull’Olocausto è divenuto quasi un genere cinematografico a sé, con all’interno titoli d’ispirazione diversissima. Dai grandi affreschi d’impressionante resa scenografica Schindler’s List di Spielberg e Il Pianista di Pola?ski al rigoroso, antispettacolare Shoah di Claude Lanzmann, fluviale resocontomacchina concentrazionaria condotto attraverso testimonianze di sopravvissuti e tecnici dei campi di sterminio. Sino a opere come La Vita È Bella e Train De Vie, che sondano il delicato terreno in cui tragedia estrema e ispirazione comica si sfiorano, in un ...

