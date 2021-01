Il costituzionalista: “Governo in carica per gli affari correnti può gestire pandemia e decreti economici urgenti. Il Recovery resta al palo” (Di martedì 26 gennaio 2021) Nessun ostacolo per i decreti legge sulle misure economiche più attese, dal rinvio delle cartelle esattoriali ai nuovi ristori. Per dettato costituzionale sono atti riservati ai “casi straordinari di necessità e urgenza” ed è l’urgenza stessa a giustificarne il varo da parte di un Governo dimissionario. Lo stesso vale per la gestione dell’emergenza sanitaria: in caso di un’impennata dei contagi, per esempio, l’esecutivo potrebbe emanare un nuovo decreto e non sarebbe esclusa nemmeno – “con parsimonia” – l’opzione di un Dpcm firmato da Giuseppe Conte. “Al contrario, invece, è ora precluso tutto ciò che comporta una scelta legata all’indirizzo politico“, spiega a ilfattoquotidiano.it Gaetano Azzariti, professore ordinario di Diritto costituzionale all’Università La Sapienza, poco dopo le dimissioni di Conte nelle mani del capo dello Stato Sergio ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 26 gennaio 2021) Nessun ostacolo per ilegge sulle misure economiche più attese, dal rinvio delle cartelle esattoriali ai nuovi ristori. Per dettato costituzionale sono atti riservati ai “casi straordinari di necessità e urgenza” ed è l’urgenza stessa a giustificarne il varo da parte di undimissionario. Lo stesso vale per la gestione dell’emergenza sanitaria: in caso di un’impennata dei contagi, per esempio, l’esecutivo potrebbe emanare un nuovo decreto e non sarebbe esclusa nemmeno – “con parsimonia” – l’opzione di un Dpcm firmato da Giuseppe Conte. “Al contrario, invece, è ora precluso tutto ciò che comporta una scelta legata all’indirizzo politico“, spiega a ilfattoquotidiano.it Gaetano Azzariti, professore ordinario di Diritto costituzionale all’Università La Sapienza, poco dopo le dimissioni di Conte nelle mani del capo dello Stato Sergio ...

La7tv : #lariachetira Il costituzionalista Sabino #Cassese: '#Conte non si è rivolto al Parlamento ma ha detto 'cari cittad… - KRISKSB : Domanda x qualche costituzionalista: ora, da indicazione Pres Rep, il governo deve 'sbrigare' solo esercizio ordina… - leone52641 : RT @francofontana43: Il governo non deve avere la fiducia del Presidente della Repubblica, ma solo quella del Parlamento. Avallare la tesi… - Gianni_Florence : Il Capito e costituzionalista ?????? Salvini starnazza contro il governo ma ignora perfino l'abc della Costituzione |… - rosdefilippis : RT @francofontana43: Il governo non deve avere la fiducia del Presidente della Repubblica, ma solo quella del Parlamento. Avallare la tesi… -

Ultime Notizie dalla rete : costituzionalista Governo Governo, il costituzionalista Cheli: "Ora Conte deve passare per il Parlamento" - DIRE.it Dire Crisi Governo, oggi Conte al Colle per dimettersi. Le ipotesi in campo

Mercoledì mattina inoltre il Presidente Sergio Mattarella ha in programma la cerimonia per le celebrazioni delsul campo. Qualora nè l'una nè l'altra strada fossero percorribili, questo scenario sarebb ...

Crisi governo, lo stallo politico blocca ancora i ristori: arriva un nuovo rinvio per le cartelle

Un nuovo stop all’invio delle cartelle esattoriali almeno fino a fine febbraio e il decreto Ristori in un secondo tempo, comunque non più tardi di un paio di settimane. La crisi ...

Mercoledì mattina inoltre il Presidente Sergio Mattarella ha in programma la cerimonia per le celebrazioni delsul campo. Qualora nè l'una nè l'altra strada fossero percorribili, questo scenario sarebb ...Un nuovo stop all’invio delle cartelle esattoriali almeno fino a fine febbraio e il decreto Ristori in un secondo tempo, comunque non più tardi di un paio di settimane. La crisi ...