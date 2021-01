Il coronavirus è come uno sciame d’api: ecco l’ultimo inquietante spot del governo portoghese per l’uso della mascherina – Video (Di martedì 26 gennaio 2021) Uno spot dal sapore horror quello del governo portoghese, che mostra come il Covid si diffonda parlando a stretto contatto senza mascherina. Al posto delle classiche “goccioline” però, uno sciame di api che sbuca fuori dalla bocca del protagonista della clip. “Proteggiti e proteggi gli altri. Per il bene di tutti”, recita il claim della pubblicità. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 26 gennaio 2021) Unodal sapore horror quello del, che mostrail Covid si diffonda parlando a stretto contatto senza. Al posto delle classiche “goccioline” però, unodi api che sbuca fuori dalla bocca del protagonistaclip. “Proteggiti e proteggi gli altri. Per il bene di tutti”, recita il claimpubblicità. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Ultime Notizie dalla rete : coronavirus come Coronavirus, come leggere il bollettino della Protezione Civile e i dati sul contagio TUTTO mercato WEB “Coronavirus, oggi nel Lazio 43 decessi, 1039 positivi e 2525 guariti”

"Coronavirus, oggi nel Lazio 43 decessi, 1039 positivi e 2525 guariti". Salute - Il punto dell'assessore D'Amato: "Diminuiscono ricoveri e terapie intensive, aumentano casi e decessi" ...

Coronavirus 26 gennaio: 346 nuovi casi, età media 46 anni. 9 decessi

Sono 346 i positivi in più rispetto a ieri (337 confermati con tampone molecolare e 9 da test rapido antigenico). Dall’inizio dell’epidemia in Toscana sono 131.627 i casi di positività al Coronavirus.

