Il coronavirus costerà 2 miliardi ai top club del calcio mondiale (Di martedì 26 gennaio 2021) Alla fine dei conti il coronavirus costerà 2 miliardi di euro ai soli 20 club di calcio più importanti del mondo (tutti europei). Un miliardo è stato già bruciato nel primo anno di pandemia, ma con la stagione 2020-2021 che va avanti a porte chiuse e con gli sponsor vogliono ritoccare al ribasso i loro budget, il raddoppio è dato per certo. A fare conti e previsioni è Deloitte che come ogni anno ha pubblicato il suo Money League, lo studio che passa in rassegna i conti del pallone. Secondo gli analisti, il fatturato dei club in top-20 ha generato la stagione scorsa 8,2 miliardi di euro, con ricavi in calo del -12% rispetto all’annata precedente, quando furono incassati 9,3 miliardi di euro a furia di campionati e coppe. “La contrazione di 1,1 ... Leggi su wired (Di martedì 26 gennaio 2021) Alla fine dei conti ildi euro ai soli 20dipiù importanti del mondo (tutti europei). Un miliardo è stato già bruciato nel primo anno di pandemia, ma con la stagione 2020-2021 che va avanti a porte chiuse e con gli sponsor vogliono ritoccare al ribasso i loro budget, il raddoppio è dato per certo. A fare conti e previsioni è Deloitte che come ogni anno ha pubblicato il suo Money League, lo studio che passa in rassegna i conti del pallone. Secondo gli analisti, il fatturato deiin top-20 ha generato la stagione scorsa 8,2di euro, con ricavi in calo del -12% rispetto all’annata precedente, quando furono incassati 9,3di euro a furia di campionati e coppe. “La contrazione di 1,1 ...

giovannitrivel3 : RT @hondanomala: Cara #Annunziata il #Covid_19 è un grandissimo affare. Parliamo del prezzo alto degli anticorpi monoclonali come il #Regen… - Eventus_docet : RT @hondanomala: Cara #Annunziata il #Covid_19 è un grandissimo affare. Parliamo del prezzo alto degli anticorpi monoclonali come il #Regen… - hondanomala : Cara #Annunziata il #Covid_19 è un grandissimo affare. Parliamo del prezzo alto degli anticorpi monoclonali come il… -