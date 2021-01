Il Commissario Ricciardi è teatro d’autore (Di martedì 26 gennaio 2021) Il Commissario Ricciardi - Antonio Milo e Lino Guanciale Il Commissario Ricciardi somiglia un po’ a Pierrot, con quel suo sguardo triste e l’aria malinconica che non lo abbandona mai. E’ un personaggio drammatico ma ricco di poesia, che la penna di Maurizio De Giovanni ha creato e che Lino Guanciale, aiutato dalla regia di Alessandro D’Alatri, è riuscito a rendere perfettamente su Rai 1. La fiction Clemart srl non è sicuramente un poliziesco classico, fatto di inseguimenti e sparatorie. Tutta un’altra storia rispetto a I Bastardi di Pizzofalcone, tutto un altro tono, che qui è quello dei tempi andati, del dolore e della solitudine, delle indagini fatte di ricordi ed intuizioni e dell’empatia che lega il protagonista ai personaggi che lo circondano. Ricciardi è un uomo chiuso e solenne, capace però ... Leggi su davidemaggio (Di martedì 26 gennaio 2021) Il- Antonio Milo e Lino Guanciale Ilsomiglia un po’ a Pierrot, con quel suo sguardo triste e l’aria malinconica che non lo abbandona mai. E’ un personaggio drammatico ma ricco di poesia, che la penna di Maurizio De Giovanni ha creato e che Lino Guanciale, aiutato dalla regia di Alessandro D’Alatri, è riuscito a rendere perfettamente su Rai 1. La fiction Clemart srl non è sicuramente un poliziesco classico, fatto di inseguimenti e sparatorie. Tutta un’altra storia rispetto a I Bastardi di Pizzofalcone, tutto un altro tono, che qui è quello dei tempi andati, del dolore e della solitudine, delle indagini fatte di ricordi ed intuizioni e dell’empatia che lega il protagonista ai personaggi che lo circondano.è un uomo chiuso e solenne, capace però ...

