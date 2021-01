Il Commissario Ricciardi ascolti tv 25 gennaio 2021: Lino Guanciale conquista più di 5 milioni e mezzo di telespettatori nella prima puntata (Di martedì 26 gennaio 2021) ascolti TV 25 gennaio 2021, Il Commissario Ricciardi vince la ... Leggi su spettacoloitaliano (Di martedì 26 gennaio 2021)TV 25, Ilvince la ...

Radio1Rai : In arrivo stasera su @RaiUno, con la regia di Alessandro D’Alatri, la nuova Fiction 'Il Commissario Ricciardi', per… - RadiocorriereTv : Vi presento 'un eroico outsider' Sul #RadiocorriereTv da non perdere l'intervista a @LinoGuanciale, il racconto… - Radio1Rai : Debutta stasera su @RaiUno la nuova serie-tv “Il commissario Ricciardi” tratta dai romanzi di @MdGOfficial, ambien… - RepSpettacoli : Ascolti tv, quasi 6 milioni per 'Il commissario Ricciardi'. La stagione felice della fiction Rai [aggiornamento del… - VisumTV : Il commissario Ricciardi su Rai1 -