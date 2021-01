Il Commissario Ricciardi, ascolti super: sfiorati i 6 milioni di spettatori (Di martedì 26 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Il Commissario Ricciardi ha conquistato 5.951.000 spettatori pari al 24.1% di share. Un successo incredibile, dunque, per la prima puntata della fiction di Rai Uno interpretata da Lino Guanciale. Su Canale 5, invece, Grande Fratello Vip 5 ha raccolto davanti al video 3.393.000 spettatori pari al 19.5% di share. Su Rai2 NCIS in replica ha interessato 828.000 spettatori pari al 3.2% di share. Su Italia 1 Safe ha intrattenuto 1.877.000 spettatori (7.2%). Su Rai3 Report ha raccolto davanti al video 2.330.000 spettatori pari ad uno share del 9%. Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di 1.091.000 spettatori con il 5.5% di share. Su La7 5 anni senza Giulio ha registrato .000 spettatori con uno ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 26 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Ilha conquistato 5.951.000pari al 24.1% di share. Un successo incredibile, dunque, per la prima puntata della fiction di Rai Uno interpretata da Lino Guanciale. Su Canale 5, invece, Grande Fratello Vip 5 ha raccolto davanti al video 3.393.000pari al 19.5% di share. Su Rai2 NCIS in replica ha interessato 828.000pari al 3.2% di share. Su Italia 1 Safe ha intrattenuto 1.877.000(7.2%). Su Rai3 Report ha raccolto davanti al video 2.330.000pari ad uno share del 9%. Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di 1.091.000con il 5.5% di share. Su La7 5 anni senza Giulio ha registrato .000con uno ...

