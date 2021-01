Il Commissario Ricciardi, anticipazioni puntata 1 febbraio: l’omicidio della cartomante (Di martedì 26 gennaio 2021) anticipazioni sul secondo episodio de Il Commissario Ricciardi, su Rai Uno, in onda il prossimo lunedì 1 febbraio. Ecco tutto quello che c’è da sapere. I numeri del primo appuntamento Il primo episodio de Il Commissario Ricciardi è stato un vero e proprio successo. La serie con protagonista Lino Guanciale ha segnato una media di 6 milioni di telespettatori, con oltre il 24% di share. Il fascino della Napoli anni ’30 e gli avvincenti casi di Ricciardi hanno entusiasmato il grande pubblico. Si tratta dell’ennesimo successo delle trasposizioni sul piccolo schermo dei romanzi dello scrittore Maurizio De Giovanni. Dopo I Bastardi di Pizzofalcone e Mina Settembre, in onda in queste settimane sempre su Rai Uno, di domenica. Il prossimo ... Leggi su solonotizie24 (Di martedì 26 gennaio 2021)sul secondo episodio de Il, su Rai Uno, in onda il prossimo lunedì 1. Ecco tutto quello che c’è da sapere. I numeri del primo appuntamento Il primo episodio de Ilè stato un vero e proprio successo. La serie con protagonista Lino Guanciale ha segnato una media di 6 milioni di telespettatori, con oltre il 24% di share. Il fascinoNapoli anni ’30 e gli avvincenti casi dihanno entusiasmato il grande pubblico. Si tratta dell’ennesimo successo delle trasposizioni sul piccolo schermo dei romanzi dello scrittore Maurizio De Giovanni. Dopo I Bastardi di Pizzofalcone e Mina Settembre, in onda in queste settimane sempre su Rai Uno, di domenica. Il prossimo ...

Radio1Rai : In arrivo stasera su @RaiUno, con la regia di Alessandro D’Alatri, la nuova Fiction 'Il Commissario Ricciardi', per… - RadiocorriereTv : Vi presento 'un eroico outsider' Sul #RadiocorriereTv da non perdere l'intervista a @LinoGuanciale, il racconto… - Radio1Rai : Debutta stasera su @RaiUno la nuova serie-tv “Il commissario Ricciardi” tratta dai romanzi di @MdGOfficial, ambien… - antoniomilo1 : Il Commissario Ricciardi ascolti tv 25 gennaio 2021: Lino Guanciale conquista più di 5 milioni e mezzo di telespett… - FeedericaF : @DafneMartino Sii, l'avevo usata per vedere L'Amica Geniale, ma confesso che il mio più grande ostacolo con Il Comm… -