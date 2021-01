Il centrodestra (unito) invoca il voto. Tattica? La bussola di Ocone (Di martedì 26 gennaio 2021) È evidente che nei prossimi giorni le posizioni dei partiti si preciseranno, profileranno, con sempre più chiarezza. E che certe rigidità e veti dell’oggi, siano o meno strumentali, saranno superati. Una prima chiarificazione sembra sia venuta dalla riunione, svoltasi oggi, dei leader del centrodestra. Il fatto di presentarsi uniti dal capo dello Stato per le consultazioni avrà un forte valore simbolico, anche forse un impatto non indifferente sull’immaginario degli italiani (fra l’altro Antonio Tajani non credo che questa volta distrarrà l’attenzione con uno studiato e piccolo show alla Berlusconi all’uscita dal colloquio!). E ancor più lo avrà il fatto che nel gruppo ci sarà anche il rappresentane della piccola pattuglia dell’Udc. In sostanza, Giuseppe Conte non potrà contare, allo stato attuale dei fatti, né su una parte di possibili “responsabili” né su Forza ... Leggi su formiche (Di martedì 26 gennaio 2021) È evidente che nei prossimi giorni le posizioni dei partiti si preciseranno, profileranno, con sempre più chiarezza. E che certe rigidità e veti dell’oggi, siano o meno strumentali, saranno superati. Una prima chiarificazione sembra sia venuta dalla riunione, svoltasi oggi, dei leader del. Il fatto di presentarsi uniti dal capo dello Stato per le consultazioni avrà un forte valore simbolico, anche forse un impatto non indifferente sull’immaginario degli italiani (fra l’altro Antonio Tajani non credo che questa volta distrarrà l’attenzione con uno studiato e piccolo show alla Berlusconi all’uscita dal colloquio!). E ancor più lo avrà il fatto che nel gruppo ci sarà anche il rappresentane della piccola pattuglia dell’Udc. In sostanza, Giuseppe Conte non potrà contare, allo stato attuale dei fatti, né su una parte di possibili “responsabili” né su Forza ...

matteosalvinimi : ++ NOTA CONGIUNTA DEL CENTRODESTRA ++ Il Centrodestra unito in tutte le sue componenti (Lega, FI, FdI, con rappres… - borghi_claudio : Centrodestra unito al Quirinale... massì ogni tanto va bene anche essere stupiti favorevolmente dalle situazioni. - LegaSalvini : MATTEO SALVINI: CENTRODESTRA UNITO 'Centrodestra unito. Diciamo no al taglio delle pensioni, all'aumento delle tas… - ItalianoeRomano : RT @matteosalvinimi: ++ NOTA CONGIUNTA DEL CENTRODESTRA ++ Il Centrodestra unito in tutte le sue componenti (Lega, FI, FdI, con rappresent… - markgmm : RT @matteosalvinimi: ++ NOTA CONGIUNTA DEL CENTRODESTRA ++ Il Centrodestra unito in tutte le sue componenti (Lega, FI, FdI, con rappresent… -

Ultime Notizie dalla rete : centrodestra unito Conte si è dimesso, Berlusconi, centrodestra unito da Mattarella Agenzia ANSA Visualizza la copertura completa su Google News Conte si dimette, ma la crisi non cambia verso

Continua la caccia ai responsabili, ma non si vede un serio allargamento della maggioranza. Anche tra i Cinque stelle, a parole compatti sul premier, serpeggiano dubbi. Ai minimi l'ipotesi di un gover ...

Giuseppe Conte si è dimesso da premier

Dopo una settimana dal voto di fiducia si riapre – questa volta formalmente – la crisi di governo. Si va verso un Conte ter, ma se non ci dovessero essere i numeri necessari il presidente Mattarella p ...

Continua la caccia ai responsabili, ma non si vede un serio allargamento della maggioranza. Anche tra i Cinque stelle, a parole compatti sul premier, serpeggiano dubbi. Ai minimi l'ipotesi di un gover ...Dopo una settimana dal voto di fiducia si riapre – questa volta formalmente – la crisi di governo. Si va verso un Conte ter, ma se non ci dovessero essere i numeri necessari il presidente Mattarella p ...