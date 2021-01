Il centrodestra salirà unito al Quirinale, Salvini: “Governo porti avanti provvedimenti urgenti, poi voto” (Di martedì 26 gennaio 2021) Di fronte alle dimissioni del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, il centrodestra si dice pronto a “salire unito al Quirinale”, e cioè all’avvio delle consultazioni. “I litigi di Conte e Renzi li stanno pagando gli italiani. Il Governo porti avanti i provvedimenti urgenti – ha detto Matteo Salvini al termine del vertice di centrodestra – poi restituisca la parola agli italiani”. Secondo il leader della Lega, non ci sarà alcun “responsabile” nel centrodestra. Dello stesso parere Giorgia Meloni, che uscendo dal vertice ha parlato di “pantomima indegna”. “Si conferma una compattezza del centrodestra – ha specificato – Vogliamo dimostrare che c’è un’alternativa”. La leader di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 26 gennaio 2021) Di fronte alle dimissioni del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ilsi dice pronto a “salireal”, e cioè all’avvio delle consultazioni. “I litigi di Conte e Renzi li stanno pagando gli italiani. Il– ha detto Matteoal termine del vertice di– poi restituisca la parola agli italiani”. Secondo il leader della Lega, non ci sarà alcun “responsabile” nel. Dello stesso parere Giorgia Meloni, che uscendo dal vertice ha parlato di “pantomima indegna”. “Si conferma una compattezza del– ha specificato – Vogliamo dimostrare che c’è un’alternativa”. La leader di ...

