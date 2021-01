Il centrodestra fa il punto sulla crisi : nuovo vertice Berlusconi-Salvini -Meloni (Di martedì 26 gennaio 2021) AGI - Si terrà oggi un nuovo vertice del centrodestra, "unito e compatto". La convocazione, partita da Matteo Salvini, riguarda anche i leader dei gruppi centristi e la coalizione, hanno fatto sapere fonti della Lega, resta attestata sulla linea espressa pochi giorni fa al Quirinale: "Basta pasticci, perdite di tempo, giochini di Palazzo e compravendita di senatori. Gli italiani hanno bisogno di ospedali, di scuole aperte e sicure, di un anno di pace fiscale per restituire respiro e speranza a famiglie e imprese". Un Matteo Salvini in abito scuro, cravatta e distintivo con l'Alberto da Giussano all'occhiello, ribadisce così la linea secondo la quale "non è questo il governo che può accompagnare l'Italia fuori da questo disastro". Salvini chiede un Parlamento ... Leggi su agi (Di martedì 26 gennaio 2021) AGI - Si terrà oggi undel, "unito e compatto". La convocazione, partita da Matteo, riguarda anche i leader dei gruppi centristi e la coalizione, hanno fatto sapere fonti della Lega, resta attestatalinea espressa pochi giorni fa al Quirinale: "Basta pasticci, perdite di tempo, giochini di Palazzo e compravendita di senatori. Gli italiani hanno bisogno di ospedali, di scuole aperte e sicure, di un anno di pace fiscale per restituire respiro e speranza a famiglie e imprese". Un Matteoin abito scuro, cravatta e distintivo con l'Alberto da Giussano all'occhiello, ribadisce così la linea secondo la quale "non è questo il governo che può accompagnare l'Italia fuori da questo disastro".chiede un Parlamento ...

