Il caso del medico assassino | “Natale è morto in poche ore”

La terribile storia del medico che ha ammazzato due suoi pazienti somministrando farmaci letali per facilitarne il decesso. Claudio Angelo Mosca (Facebook)Arrestato nei giorni scorsi, Claudio Angelo Mosca, primario dell'Ospedale di Montichiari, colpevole di aver somministrato ad alcuni pazienti dosi letali di farmaci per facilitarne la morte. I pazienti, colpiti da covid nei mesi scorsi, morivano prima di essere intubati. Una vicenda incredibile sulla quale per mesi hanno indagato i carabinieri del Nas. Accertata la responsabilità del medico, sono subito scattate le manette da parte delle forze dell'ordine. Una delle vittime della terribile condotta di Mosca, sarebbe Natale Bassi, di 61 anni residente a Ghedi ed ex assessore del comune di Bagnolo. Ad alimentare il sospetto, la testimonianza di Riccardo Pasca, amico ...

Ultime Notizie dalla rete : caso del I passaggi dopo le dimissioni del premier Agenzia ANSA Coronavirus, 10.593 nuovi casi e 541 decessi in 24 ore

ROMA (ITALPRESS) – Risale sopra quota 10 mila il numero dei contagi da Coronavirus in Italia. Esattamente i nuovi positivi sono 10.593 (in crescita rispetto agli 8.562 di ieri). A fronte però di un’im ...

Casa Bianca, Biden ha telefonato a Putin

WASHINGTON, JAN 26 - Joe Biden ha chiamato il leader del Cremlino Vladimir Putin. Lo ha riferito la portavoce della Casa Bianca Jen Psaki. (ANSA).

