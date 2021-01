Il capolavoro al contrario di Fazio | intervista Amadeus | poi la clamorosa scoperta Rai | una figuraccia in diretta

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 26 gennaio 2021) Per un attimo, ci abbiamo creduto. Quando domenica sera, a Che tempo che fa, Fabioha annunciato «il capo dei capi»(sì, lo ha chiamato proprio così) e il suo amico di sempre Fiorello, abbiamo pensato: «Ecco, orafa il botto e ci dimostra che Oprah Winfrey, a confronto, non è nessuno». Aveva infatti per le mani i due uomini d'oro della Rai e, potenzialmente, una sfilza di domande da poter andare avanti fino a notte fonda. Poteva partire per esempio chiedendo lumi sulla polemica Ariston aperto vs teatri chiusi oppure optare per un incipit soft e gossipparo, disquisendo sul ruolo di Ibra a Sanremo. Dopodiché poteva tallonare i due sui protocolli sanitari, visto che l'ipotesi della nave bolla pare sia già naufragata, o chiedere rassicurazioni sulla conferma della messa in onda della kermesse. Lo scorso venerdì sembrava ...