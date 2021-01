Il canto delle balene: perché è il richiamo più potente in assoluto (Di martedì 26 gennaio 2021) Sicuri di sapere già tutto sull’argomento? Il canto delle balene è il richiamo sonoro più forte che possa esistere: ecco la motivazione. Ebbene per quel che riguarda le peculiarità dei più grandi mammiferi esistenti, oltre alla loro statura mastodontica, le abilissime nuotatrici sarebbero dotate di un potere ancor più assoluto. In natura, il richiamo delle balene, L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di martedì 26 gennaio 2021) Sicuri di sapere già tutto sull’argomento? Ilè ilsonoro più forte che possa esistere: ecco la motivazione. Ebbene per quel che riguarda le peculiarità dei più grandi mammiferi esistenti, oltre alla loro statura mastodontica, le abilissime nuotatrici sarebbero dotate di un potere ancor più. In natura, il, L'articolo proviene da YesLife.it.

DivinaCommediaQ : RT @giardinocultura: #Beatrice è stata la principale fonte di ispirazione per La Vita Nuova di Dante Alighieri ed è anche una delle guide c… - giardinocultura : #Beatrice è stata la principale fonte di ispirazione per La Vita Nuova di Dante Alighieri ed è anche una delle guid… - ornitorincoglio : @trimonazo Se fossi uno studente delle superiori, accetterei entrambe le cose, perché ci sono cose che vengono inse… - cuoredellealpi : ??Ecco uno splendido scatto di una Cincia dal ciuffo, una specie molto diffusa sul territorio delle #AlteValli e dal… - vincenzo_61 : @Lunadargento5 Cosa fece Ulisse ai suoi uomini per non fargli ascoltare il canto delle Sirene? -

Ultime Notizie dalla rete : canto delle La magia sospesa nel canto delle balene | il manifesto Il Manifesto Il Giorno della memoria, il Brass suona i canti dei lager

Mercoledì viene celebrato in tutto il mondo “Il giorno della memoria” per ricordare l’anniversario dell’abbattimento dell’infame cancello del campo di sterminio di Auschwitz, avvenuto il 27 gennaio 19 ...

I pericoli delle challenge, un problema da prendere in seria considerazione

In questi anni stanno diventando sempre più famose le ormai note challenge, ma con ciò aumentano anche i pericoli, purtroppo anche mortali ...

Mercoledì viene celebrato in tutto il mondo “Il giorno della memoria” per ricordare l’anniversario dell’abbattimento dell’infame cancello del campo di sterminio di Auschwitz, avvenuto il 27 gennaio 19 ...In questi anni stanno diventando sempre più famose le ormai note challenge, ma con ciò aumentano anche i pericoli, purtroppo anche mortali ...