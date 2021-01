Il Cantante Mascherato | Caterina Balivo in giuria | le novità

(Di martedì 26 gennaio 2021) È tutto pronto in Rai per la nuova edizione de Il. Milly Carlucci guiderà la nuova edizione dal 29 gennaio su rai 1. Sono già stati resi noti i nomi dei giudici:, Costantino Della Gherardesca, Flavio Insinna, Francesco Facchinetti e Patty Pravo. Non sappiamo ancora chi si nasconderà sotto le nove … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Valenti130991 : @Elena92488468 Il cantante mascherato con la fantastica milly?? e poi il 19,5 grazie a ZORZANDO e ZORPINI perché per il resto NISBA - lorenzog31 : RT @bubinoblog: IL CANTANTE MASCHERATO: CATERINA BALIVO FORSE HA CAPITO CHI È LA GIRAFFA, E VOI? - gianlu_79 : RT @bubinoblog: IL CANTANTE MASCHERATO: CATERINA BALIVO FORSE HA CAPITO CHI È LA GIRAFFA, E VOI? - AnaMari32352845 : Io come Isa ho deciso di boicottare sti pizzettari e guarderò Il Cantante Mascherato.. venerdì seguirò la puntata s… - bubinoblog : IL CANTANTE MASCHERATO: CATERINA BALIVO FORSE HA CAPITO CHI È LA GIRAFFA, E VOI? -

Ultime Notizie dalla rete : Cantante Mascherato

È tutto pronto in Rai per la nuova edizione de Il Cantante Mascherato. Milly Carlucci guiderà la nuova edizione dal 29 gennaio su ...Dopo Ballando con le Stelle Elisa Isoardi continua ad allenarsi: che voglia mettersi in forma per L’Isola dei famosi 2021(foto)? Tv Blog ha già fatto il suo nome, non c’è niente di certo sul cast del ...