Il Cantante Mascherato | anticipazioni e indizi della seconda edizione

Il Cantante Mascherato torna su Rai Uno in prima serata con la seconda edizione a partire da venerdì 29 gennaio 2021. La prima edizione del game show ha avuto grande successo e ha decretato la vittoria di Teo Mammuccari sotto la maschera di coniglio. Condotto da Milly Carlucci, il programma televisivo vedrà esibirsi numerosi personaggi famosi nascosti sotto sembianze di grandi maschere che ne nascondono l'identità. Il Cantante Mascherato: le anticipazioni Tra i giurati della seconda edizione de Il Cantante Mascherato ci saranno le new entry Caterina Balivo e Costantino della Gherardesca. Questi saranno accanto a Francesco Facchinetti, Patty Pravo e ...

