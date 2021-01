Il cane che dà la benedizione ai fedeli: il curioso VIDEO è virale (Di martedì 26 gennaio 2021) Un cane dà la propria benedizione ai fedeli che escono da un luogo sacro: due VIDEO incredibili che in pochi giorni sono diventati subito virali In alcuni Paesi asiatici accade davvero che un cane dia la propria benedizione ai fedeli. È proprio quello che è successo in India dove un cane all’uscita di un tempio L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di martedì 26 gennaio 2021) Undà la propriaaiche escono da un luogo sacro: dueincredibili che in pochi giorni sono diventati subito virali In alcuni Paesi asiatici accade davvero che undia la propriaai. È proprio quello che è successo in India dove unall’uscita di un tempio L'articolo proviene da YesLife.it.

enpaonlus : Dopo sette giorni in ospedale, un uomo rivede il suo cane che lo ha sempre aspettato fuori - borghi_claudio : Il cane ha cominciato a lanciarsi da solo la ciambella giocattolo infilandoci il musino. Mi sa che URGE fargliela s… - LaStampa : Porta il cane che zoppica dal veterinario, spende oltre 300 sterline per poi scoprire che lo stava solo imitando… - fvalensise : RT @LNDC_NAZIONALE: #Olgiata, bomba artigianale contro #cucciola di cane lupo. Il proprietario: “Cerchiamo testimoni”. Il proprietario è ra… - PandemoniumXX : Dio cane Renzi dillo ancora che non è stata IV ad aprire la crisi dillo ancora faccia di merda -

Ultime Notizie dalla rete : cane che Porta il cane che zoppica dal veterinario, spende oltre 300 sterline per poi scoprire che lo stava solo imitando La Stampa Francia, Macron cerca il consenso con la legge per gli animali (ma non tocca i cacciatori)

«We Are the Champions» è la canzone che Brian May, chitarrista dei Queen ... Un francese su due possiede un animale (12 milioni di gatti, 7 milioni di cani, un milione di cavalli, più criceti, ...

La storia della famiglia della bebè trucidata

Identikit dei familiari di Gigliola Finzi, commemorata nella Giornata della Memoria: chi erano il babbo, la mamma, i nonni, secondo quanto raccontano gli organizzatori ...

«We Are the Champions» è la canzone che Brian May, chitarrista dei Queen ... Un francese su due possiede un animale (12 milioni di gatti, 7 milioni di cani, un milione di cavalli, più criceti, ...Identikit dei familiari di Gigliola Finzi, commemorata nella Giornata della Memoria: chi erano il babbo, la mamma, i nonni, secondo quanto raccontano gli organizzatori ...