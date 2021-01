Il bollettino di oggi sul Coronavirus in Italia | i dati della Protezione Civile per il 26 gennaio

Leggi su nextquotidiano

(Di martedì 26 gennaio 2021) L’andamento nelle ultime 24 ore dei contagi diincon ildidel MinisteroSalute e i: articolo in aggiornamento. Sono 10.593 i contagi registrati nelle ultime 24 ore, con 541 nuovi decessi: calano le terapie intensive di 49 unità con il tasso di positività che scende al 4,12%, considerando sia i tamponi molecolari che antigenici. Ecco alcuniregione per regione. Rimangono alti i numeri in Lombardia, dove nelle ultime 24 ore di sono registrati 1.230 casi. Tra le Regioni che hanno già reso pubblici i propri numeri anche il Lazio che ha registrato da ieri 1.039 casi (663 solo a Roma).elevati ancora in ...