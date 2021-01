Il Bitcoin potrebbe superare i 50mila dollari nel lungo termine (Di martedì 26 gennaio 2021) (Teleborsa) – La folle corsa di fine 2020 sembra essersi fermata e il Bitcoin nelle ultime due settimane ha lasciato sul terreno quasi 10mila dollari, passando da oltre 40mila a poco più di 30mila. Ciò non significa che la più popolare delle criptovalute sia destinata a sgonfiarsi ulteriormente. Secondo alcuni esperti del settore, il Bitcoin diventerà sempre più simile all’oro, aumentando la propria valutazione e diminuendo quella volatilità che ancora scoraggia tanti grandi investitori. “Stiamo parlando del Bitcoin nei prossimi tre, cinque, 10 anni, quando lentamente si allontanerà dalla capitalizzazione di mercato dell’oro”, ha detto Vijay Ayyar, capo dell’Asia del Pacifico dell’exchange di criptovalute Luno in un forum online di Bloomberg. Se ciò accade, “andrà molto sopra i 50.000“, ha detto, aggiungendo che ... Leggi su quifinanza (Di martedì 26 gennaio 2021) (Teleborsa) – La folle corsa di fine 2020 sembra essersi fermata e ilnelle ultime due settimane ha lasciato sul terreno quasi 10mila, passando da oltre 40mila a poco più di 30mila. Ciò non significa che la più popolare delle criptovalute sia destinata a sgonfiarsi ulteriormente. Secondo alcuni esperti del settore, ildiventerà sempre più simile all’oro, aumentando la propria valutazione e diminuendo quella volatilità che ancora scoraggia tanti grandi investitori. “Stiamo parlando delnei prossimi tre, cinque, 10 anni, quando lentamente si allontanerà dalla capitalizzazione di mercato dell’oro”, ha detto Vijay Ayyar, capo dell’Asia del Pacifico dell’exchange di criptovalute Luno in un forum online di Bloomberg. Se ciò accade, “andrà molto sopra i 50.000“, ha detto, aggiungendo che ...

