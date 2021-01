Ibrahimovic sfotte Lukaku | l’attaccante dell’Inter è una furia La ricostruzione

(Di martedì 26 gennaio 2021) Attimi di tensione nel finale di primo tempo tra Inter e Milan: sta didopo un battibecco conScintille tra Zlatane Romelu. Un derby tra Inter e Milan che si è infiammato nel finale di primo tempo a causa di un diverbio accesissimo tra i due bomber. L’interista ha iniziato a lamentarsi per un fallo di Romagnoli dopo un’azione confusa. A quel punto gli animi si sono surriscaldati, con Ibra che è arrivato a contatto con. La questione è andata avanti per minuti.voleva arrivare alle mani, mentre lo svedese lo scherniva a distanza. Tensione al fischio finale perché i due giocatori si invitavano a vicenda a fare i conti nel tunnel verso gli spogliatoi. Va segnalato che tra i ...

Inter-Milan, Ibra e Lukaku quasi alle mani in campo. Tutto inizia a fine primo tempo, per una provocazione di Ibra ...Zlatan aveva risposto da par suo: “Ma di cosa parli? Ho fatto più gol io che partite tu in carriera”. Marten De Roon è un uomo coraggioso, e sfida Ibrahimovic allo stesso modo. Solo che lo fa sui soci ...