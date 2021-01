Ibra nel bene e nel male. Rebic ancora lontano dalla migliore condizione, francobollo Tomoro (Di mercoledì 27 gennaio 2021) TATARUSANU 7 Battuto su rigore e poi da una magia del giocatore più discusso di tutta la stagione nerazzurra, Eriksen. Dice sempre di no, a tutti, soprattutto a Lukaku DALOT 5 Perisic è un campione d'... Leggi su leggo (Di mercoledì 27 gennaio 2021) TATARUSANU 7 Battuto su rigore e poi da una magia del giocatore più discusso di tutta la stagione nerazzurra, Eriksen. Dice sempre di no, a tutti, soprattutto a Lukaku DALOT 5 Perisic è un campione d'...

SkySport : Ibra-Lukaku, rissa sfiorata nel derby di Coppa Italia - Gazzetta_it : Lukaku-Ibra, scontro senza precedenti: in campo è rissa. E nel tunnel... #InterMilan #CoppaItalia - angexzanetti : Io comunque sono davvero al settimo cielo. Chris se lo meritava così tanto e la squadra se lo è meritato. Soprattut… - giova0027 : @Mora20La @90ordnasselA @S1m0n3_0rs0 @Ibra_official Ha insultato la madre per le sue origini, cosa a mio parere raz… - gianky1994 : RT @MaxBambi7: Molti errori del Milan (il secondo giallo di Ibra, il fallo di Leao su Barella) nascono da una condizione atletica in riserv… -